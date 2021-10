Pierpaolo Pretelli vince la quarta puntata di Tale e quale show con la sua imitazione di Clementino. Al secondo posto Dennis Fantina, al terzo Deborah Johnson.

Dopo l’ottima imitazione di Achille Lauro, Pierpaolo Pretelli è stato messo di nuovo a dura prova con un’intepretazione non facile, tanto per il trucco quanto per il testo di Cos cos cos del rapper partenopeo. Prova superata più che bene, impeccabile nello stile, nella somiglianza e persino nella voce e nella cadenza napoletana.

L’esibizione dell’ex velino scalda anche i social, per i quali ormai non c’è gara. C’è da dire che Pretelli è sempre il favorito del pubblico virtuale e non delude mai. E infatti anche stasera vince la classifica social, seguito da Stefania Orlando e dai Gemelli di Guidonia. Questa volta, però, la giuria è d’accordo con il popolo di Internet e Pretelli si piazza in testa anche nella classifica finale.

Il suo Clementino stupisce anche la giuria in studio, che apprezza la capacità di tenere fiato e disinvoltura in un pezzo non semplice e con un testo in napoletano rappato.

Nella prossima puntata, Pretelli sarà Irama. E i social faranno il tifo per lui!