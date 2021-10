La finale per il terzo posto della Nations League è Italia-Belgio: dove vedere in TV e in streaming la partita.

Il 2021 magico della nazionale italiana di calcio può continuare. Dopo aver vinto l’Europeo, l’Italia si gioca infatti la finale per il terzo posto della Nations League: domenica 10 ottobre alle ore 15 all’Allianz Stadium di Torino è infatti in programma Italia-Belgio. Certo, il rammarico per la sconfitta in semifinale contro la Spagna (2-1 per gli iberici il risultato finale), che non ha permesso agli Azzurri di disputare la finalissima contro la Francia, c’è: l’Italia ha comunque la possibilità di chiudere al terzo posto questa seconda edizione del torneo continentale.

Italia-Belgio: dove vederla in TV e in streaming

Così come tutte le altre partite della Nazionale azzurra, anche Italia-Belgio, in diretta, è possibile vederla su Rai 1. Il calcio d’inizio della gara è in programma per le ore 15, ma il collegamento inizierà alla ore 14.40 con il prepartita condotto da Paola Ferrari. La telecronaca della partita è come sempre affidata ad Alberto Rimedio e ad Antonio Di Gennaro.

Oltre che in diretta TV, Italia-Belgio è trasmessa anche in diretta streaming su RaiPlay (è possibile quindi vederla anche da computer, tablet e smartphone oltre che dalla TV).

Spagna-Francia: dove vederla in TV e in streaming

Se Italia-Belgio è la finale per il terzo posto della Nations League, Spagna-Francia è invece quella per il primo posto. La partita si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano sempre domenica 10 ottobre ma di sera: il calcio d’inizio è infatti in programma per le ore 20.45.

Anche Spagna-Francia, in diretta, è possibile vederla in chiaro su Rai 1. Come per la partita dell’Italia di Roberto Mancini, è prevista anche la diretta streaming sempre su RaiPlay, così da poterla vedere anche sul computer o sui vari dispositivi mobili. Ricordiamo che la prima edizione della Nations League è stata vinta dal Portogallo.