Sembra che il reality show, quest’anno più che mai, non regga il confronto con la trasmissione Rai di Carlo Conti.

Non bastano ormai i soliti artefici al Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, per portare a casa una vincente percentuale di share. Nonostante il reality show abbia dato al pubblico ciò che voleva, ossia una reazione isterica di Francesca Cipriani alla visita in casa del suo fidanzato Alessandro Rossi, gli italiani hanno comunque preferito guardare Tale e Quale Show. Le cifre parlano chiaro: il 17% di Share del Grande Fratello Vip (che è comunque più alto di quello della scorsa settimana) perde contro il 21,8% del programma televisivo presentato da Carlo Conti.

Ma veniamo alle motivazioni. Perché il pubblico a casa sta preferendo Tale e Quale Show e lentamente abbandonando il Grande Fratello? Molti ritengono che ormai il reality show di per sé non sia più una grande novità, soprattutto questa edizione, in cui si ripetono gli stessi siparietti che tutti ormai conosciamo benissimo. E in ogni caso non possiamo non considerare il fatto che Tale e Quale Show viaggia spesso su un’onda emozionale molto forte, soprattutto quando si tratta di ricordare e celebrare artisti scomparsi a noi molto cari. Vedremo come andrà avanti la sfida. Voi cosa preferite guardare?