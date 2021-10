Anna Valle è la protagonista di Lea e i bambini degli altri: dal cast alla trama, tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Dalla Mediaset alla Rai, Anna Valle è sempre più protagonista di varie fiction, tra queste c’è anche Lea e i bambini degli altri. Che cos’è? E’ una fiction diretta da Isabella Leoni (che è anche stata la regista di Un medico in famiglia e Il Paradiso delle Signore) in arrivo su Rai 1. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Lea e i bambini degli altri.

Lea e i bambini degli altri: il cast

In Lea e i bambini degli altri Anna Valle interpreta la protagonista principale, per l’appunto quella Lea citata anche nel titolo della fiction. Il co-protagonista della serie TV è un altro volto molto noto del cinema e della televisione italiana: parliamo di Giorgio Pasotti.

Anna Valle

Non è la prima volta, tra l’altro, che Anna Valle e Giorgio Pasotti condividono il set di una fiction: è già successo infatti nel 2019 in La compagnia del Cigno. In Lea e i bambini degli altri tra gli attori troviamo anche Mehmet Günsür, attore turco che abbiamo sempre potuto vedere in La compagnia del Cigno ma anche il celebri film come Harry Potter e il calice di fuoco, Matrimoni e altri disastri e Rosso Istanbul.

Lea e i bambini degli altri: la trama

Ma di cosa parla Lea e i bambini degli altri? La serie TV racconta la storia di un’infermiera che lavora in un reparto pediatrico di un ospedale. La donna non porta dentro di sé un grande peso, quello di non poter avere figli propri. Anche per questo si prende cura con tanto amore dei bambini degli altri, come lo stesso titolo dice.

Quali sono le location di Lea e i bambini degli altri? Ferrara ha ospitato le riprese in esterna, quella degli interni sono state invece effettuati negli studi cinematografici di Roma.