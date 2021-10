GF Vip, la clamorosa gaffe: va in onda Papa Francesco.

Un altro errore da parte del Grande Fratello Vip: la regia del reality, ieri mattina, ha trasmesso erroneamente Papa Francesco dall’Aula nuova del Sinodo in Vaticano, in occasione del Momento di Riflessione per l’inizio del Processo Sinodale, secondo quanto riportato da blogtivvu.com. Qui il sacro si è andato a confondere con il profano, con i vari utenti del web che già svegli erano connessi alla diretta della Casa più famosa d’Italia: essi hanno potuto assister ad un intervento in spagnolo di una signora presente al momento religioso che ha visto Papa Francesco come protagonista ieri mattina.

Sui social è nato grande imbarazzo, dove sono state sottolineate le varie difficoltà del Grande Fratello Vip nell’edizione di quest’anno, dopo aver svelato in anteprima la nuova Casa, aver trasmesso il confessionale di Jo Squillo e dopo il commento di alcuni editori che hanno sentito i vipponi. Troppi gli errori, che sono stati subito evidenti agli occhi dei fan e dei telespettatori, che stanno commentando e criticando abbastanza quest’ultima edizione, anche se ancora molto lunga prima di arrivare al termine. Voi che ne pensate? Credete che gli errori finora siano stati troppi e che si confermerà un’edizione deludente? Oppure pensate che non siano stati errori gravi e che ci sia stata una critica eccessiva nei confronti del Grande Fratello Vip?