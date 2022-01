Dopo la notizia della positività del cantante Aka7even a due settimane dall’inizio del Festival, ora si aggiunge anche un membro dell’orchestra.

Molto difficile questa stagione di Sanremo che continua ad essere bersagliato dal Covid-19. I Big rischiano ogni giorno ma ora ad essere risultato positivo al virus è un membro dell’orchestra che dovrà fare il molecolare come conferma.

Dopo Aka7even anche un musicista: Sanremo bersagliato dal Covid

A sole due settimane dall’inizio di Sanremo 2022, Aka7even ha annunciato sui social di essere positivo al Covid: “Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto, Aka“.

Come se non bastasse arriva anche la notizia della positività di un membro dell’orchestra risultato positivo con il tampone rapido. Il musicista dovrà fare il molecolare per conferma ed eventualmente la quarantena. Come riporta Novella 2000: “Così come accaduto lo scorso anno con Irama, se qualcuno degli artisti in gara dovesse risultare positivo al Covid non verrà squalificato. Il cantante in questione si esibirà virtualmente e verrà trasmessa una sua esibizione registrata! Nel mentre in questi giorni Amadeus sta svelando i nomi degli ospiti che vedremo sul palco. Andiamo a fare un recap e vediamo chi ci sarà quest’anno al Festival.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG