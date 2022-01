Appassionati di horror e alla ricerca di qualcosa di potenzialmente innovativo? La nuova serie Archive 81 potrebbe fare al caso vostro!

Come da prassi, Netflix ha pubblicato in blocco tutti gli episodi di Archive 81 – Universi Alternativi il 14 gennaio 2022. Il gigante dell’on-demand ha realizzato uno spettacolo che trae ispirazione da un podcast horror. A prendersene cura, nella doppia carica di showrunner ed executive producer, è Rebecca Sonnenshine. Che ha pubblicamente espresso la volontà di conferire una svolta al genere, pur conservando un romanticismo denso di emozioni. Dalla trama al cast, cerchiamo di porre in analisi tutte le caratteristiche chiave del prodotto, già disponibile pure in Italia.

Archive 81: la trama

Le vicende rappresentate su schermo ruotano attorno a Dan Turner, archivista in un museo, specializzato nel restaurare e recuperare vecchie cassette. Un giorno, un misterioso imprenditore gli commissiona l’incarico di riportare a nuovo delle cassette di una giovane documentarista, Melody Pandras, rimaste danneggiate nel 1994 per via di un incendio. Nello stesso anno, per le stesse modalità, Dan ha perso la sua intera famiglia. Come già detto in apertura, la storia trae origine dall’omonimo podcast di successo.

Telecomando e televisione

Il cast di Archive 81

I due attori principali di Archive 81 sono Mamoudou Athie e Dina Shinabi (già vista in passato anche nella serie Daredevil), rispettivamente gli interpreti di Dana Turner e Melody Pandras. Il misterioso imprenditore è portato in scena da Martin Donovan, mentre Matt McGorry assume le fattezze di Mark Higgins, l’amico di Dan, appassionato di misteri e autore di un podcast. I produttori esecutivi sono la showrunner Rebecca Sonnenshine, James Wan, Michael Clear e Rebecca Thomas.

Archive 81: il trailer

In prossimità del rilascio, il colosso di Los Gatos ha pubblicato il trailer dello show, costituito complessivamente da 8 episodi. Ve lo potete gustare qui sotto:

Le location di Archive 81

Le scene sono state principalmente girate in Pennsylvania, adottando un mix di riprese sul posto e in studio.

Riproduzione riservata © 2022 - DG