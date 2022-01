Ecco le prime indiscrezioni su ciò che accadrà oggi a Uomini e Donne: Gemma avrà a che fare che altri corteggiatori? Luca invece, affronterà le prime esterne.

Uomini e Donne torna con un’altra puntata condotta da Maria De Filippi. Questa volta al centro studio dovrebbe tornare, in base alle anticipazioni, Ida Platano con un nuovo cavaliere e Gemma Galgani alla ricerca di un nuovo amore.

Ecco cosa succederà a Uomini e Donne nella puntata di oggi

Dopo aver rifiutato Stefano perchè non l’attraeva fisicamente, Gemma Galgani è pronta a conoscere nuovi signori. Nella puntata di oggi, già potrebbero arrivare dei cavalieri per lei, così da avere qualche chance di trovare l’amore. Ida Platano si rimetterà in gioco con un nuovo cavaliere venuto a conoscerla. La dama è rimasta colpita dal signore fisicamente ed ha dichiarato di volerlo conoscere. Cosa accadrà, sarà la volta buona anche per lei?

Per il trono classico ancora non si vede nessuna tronista all’orizzonte, ma Luca incomincerà, in compenso, le prime esterne con le ragazze che gli sono piaciute di più. Il tronista romano sembra avere le idee abbastanza chiare, tanto che già ha eliminato diverse ragazze. Anche Matteo continua il suo percorso preso dalle sue tre corteggiatrici preferite.

