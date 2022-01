Alessia Marcuzzi potrebbe tornare di nuovo a Mediaset, come riportato da Dagospia.

Dopo l’addio annunciato lo scorso autunno, Alessia Marcuzzi potrebbe tornare a Mediaset in un programma noto, interrompendo quindi questa pausa attuale.

La showgirl aveva lasciato la rete televisiva perché non si ritrovava più nei programmi che le venivano proposti, come aveva dichiarato a giugno: “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”

La notizia è stata diffusa da Dagospia che ha rivelato che l’agente Beppe Caschetto sarebbe in trattative per un ritorno della Marcuzzi sulle reti Mediaset, un contratto ampio che prevederebbe diversi programmi televisivi. Ecco cosa è stato riportato sul sito web: “Un contratto ampio che prevederebbe la conduzione di più programmi, tra questi Le Iene da mercoledì 9 febbraio e poi altri progetti, non proprio con titoli nuovi, sia su Italia 1 sia su Canale 5”

Se la notizia fosse vera, quindi, Alessia Marcuzzi tornerebbe al fianco di Nicola Savino a breve a Le Iene, il prossimo 9 febbraio, un ritorno molto gradito dal pubblico delle reti Mediaset, che ha sempre dimostrato grandissimo affetto per la conduttrice televisiva.

