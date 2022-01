Ecco qual è la location della prova in esterna della puntata in onda giovedì 20 gennaio 2022 di MasterChef 11.

Le prove in esterna sono una consuetudine presente in quasi tutte le puntate di MasterChef 11 (ma anche nelle precedenti edizioni del talent culinario), sono anche tra le prove più apprezzate dal pubblico perché permettono anche di conoscere le tradizioni in cucina dei vari luoghi d’Italia. La prova in esterna non manca nella sesta puntata di MasterChef 11 in onda giovedì 20 gennaio 2022 a partire dalle ore 21.15, ovviamente sempre su Sky Uno. Dopo essere andati in Trentino Alto Adige nella precedente puntata, dove si sono recati giudici e concorrenti del talent show per l’esterna di questa puntata? In Friuli Venezia Giulia.

MasterChef 11: la location dell’esterna del 20 gennaio

La località del Friuli Venezia Giulia scelta per la sesta puntata di MasterChef 11 è il capoluogo di regione: Trieste, una città che per la sua collocazione geografica è sempre stata nella storia un crocevia di culture differenti anche per quel che riguarda la cucina e il cibo.

Il Pressure Test verrà effettuato in una splendida cornice: il castello di Miramare, uno dei simboli di Trieste affacciato direttamente sul Golfo di Trieste che fu costruito a metà del 1800. Questa sarà una delle prove in esterna più particolari di tutta la stagione.

MasterChef 11: il montepremi

Ricordiamo che, come sempre, il vincitore di MasterChef 11 avrà poi la possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro oltre che la possibilità di pubblicare un proprio libro di ricette inedite edito da Baldini e Castoldi.

Come sempre, però, per vincere ogni concorrente dovrà riuscire a convincere i vari giudici, che ricordiamo essere anche in questa edizione Bruno Barbieri (l’unico presente sin dalla prima edizione del programma), Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

