La nuova edizione del reality L’Isola dei famosi è in preparazione. Alla conduzione sempre Ilary Blasi per il secondo anno consecutivo.

Se nulla cambia, la nuova edizione (sedicesima) del reality-adventure game L’isola dei famosi 2022 sarà trasmesso in tv, su Canale 5, a marzo in prima serata; non si ha, ancora, una data certa per il programma prodotto in collaborazione con il dipartimento italiano di Banijaya. Possibile che la prima puntata verrà messa in onda a pochi giorni dalla fine del GF VIP, il 14 marzo 2022, condotto da Alfonso Signorini per non lasciare il pubblico senza i programmi tanto amati. Confermata la presenza di Ilary Blasi alla conduzione, segno di una scelta riuscita e ottima per gli ascolti del programma. Giorno dopo giorno si scoprono i tasselli del puzzle.

L’isola dei famosi 2022: opinionisti e inviato speciale

Dal punto di vista degli opinionisti, i due nomi in campo al momento, nulla è ufficiale, sono quelli di Nicola Savino e Vladimir Luxuria. La coppia ha già lavorato insieme proprio nella conduzione del reality, ma a distanza, nell’edizione del 2012. Nicola Savino era alla conduzione mentre Vladimir Luxuria era l’inviata speciale.

Ilary Blasi

Il nome dell’inviato speciale dell’edizione 2022 che circola in rete è quello di Alvise Rigo, recentemente intervistato da Silvia Toffanin; prenderà, forse, lui il posto di Massimiliano Rosolino.

L’isola dei famosi 2022: i naufraghi

Per quanto riguarda i naufraghi, concorrenti del reality, due sono le coppie al momento ufficiali. Carmen Di Pietro in coppia con il figlio Alessandro Iannoni e Ilona Staller con il figlio Ludwig Maximilian Koons. Altri sono i nomi che circolano, ma non è ancora stata data ufficialità: Gianmarco e Luca Onestini, Alessia Fabiani, Olga Plachina, Dayane Mello, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine, Luigi Oliva, Jedà, Nicola Vivarelli, Antonella Fiordelisi, Andrea Casalino, Pago e Lorenzo Amoruso.

Loredana Lecciso conferma i rumors ma non la sua partecipazione: “Me l’hanno chiesto ma l’ho già fatta, mi è piaciuta. A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più, questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Vorrei che Jasmine la facesse da sola”.

