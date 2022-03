Noi è il remake italiano di This is Us, serie TV americana che ha avuto un enorme successo: ecco quali sono le location.

This is Us è una delle serie TV americane che negli ultimi anni hanno avuto maggiore successo, capace di conquistare il pubblico (non solo quello degli Stati Uniti, la serie TV ha avuto un grande successo in tutto il mondo e anche in Italia) che la critica, come dimostrano anche i diversi premi vinti. Noi è il remake italiano della serie TV e va in onda su Rai 1 a partire da domenica 6 marzo 2022 (ma gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming RaiPlay). Vediamo ora quali sono le location di Noi.

Noi, le location della serie TV

This is Us è ambientata principalmente a Pittsburgh, per Noi è stata invece scelta come città dove ambientare la storia Torino. E proprio a Torino sono state effettuate la maggior parte delle riprese: tra le location del capoluogo piemontese troviamo i Murazzi, la vicina Piazza Vittorio, Piazza Carlo Felice, Piazza Statuto, il Museo Nazionale del Cinema all’intento della Mole Antonelliana (il simbolo della città).

Torino

La casa in montagna dei protagonisti si trova invece a San Sicario, sempre in provincia di Torino. Alcune scene dei vari episodi della serie TV sono invece stati girati in altre città italiane come Roma (dove inizialmente vediamo abitare Claudio e Caterina), Milano e Napoli, dove abita invece Mimmo.

Noi: il cast della serie TV

Lino Guanciale è il protagonista principale di Noi, il suo personaggio si chiama Pietro ed è il marito di Rebecca (è lo stesso nome del personaggio principale femminile in This Is Us) che è interpretata da Aurora Ruffino. Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone sono invece rispettivamente i tre figli dei protagonisti: Claudio, Caterina detta “Cate” e Daniele.

