Da domenica 6 marzo su canale 5 ecco Lo Show dei Record: concorrenti a caccia del primato per entrare nel Guinness: ecco ospiti e giuria.

Lo Show dei Record è pronto a tornare. A partire da domenica 6 marzo, infatti, Gerry Scotti sarà al timone del programma che si snoderà in sei puntate, in prima serata su Canale 5. La formula è ovviamente sempre la stessa: i concorrenti che arriveranno in studio proveranno ad entrare nel Guinness dei Primati. Gerry sarà al timone del programma per la terza volta: ha condotto l’edizione del 2011 e anche quella del 2015, l’ultima trasmessa. Ecco da chi sarà composta la giuria e quali ospiti ci saranno.

Show dei Record: ospiti fissi e giuria

A convalidare i record ci penseranno i giudici Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre. Gerry Scotti potrà contare poi su Marco Frigatti che collegato da Londra mostrerà al pubblico, attraverso delle clip i record più difficili conquistati nel mondo.

Gerry Scotti

Collegamento speciale anche con l’Autodromo di Monza, dove per festeggiare il centenario della pista ci saranno esibizioni in ogni puntata. Inviato sarà Umberto Pelizzari, che può vantare record nelle discipline di apnea. Ospiti fissi Mr. Cherry e Kelvin De Ruiter, vincitore del 2021 della Champions League degli Strongmen.

“Sono passati sette anni dall’ultima edizione e il mondo – queste le parole che si leggono su TgCom di Gerry Scotti – in qualche modo, è cambiato è cambiato lo sguardo su quelli che, con una terribile parola, definivamo diversi. La donna barbuta, la famiglia di albini, la coppia di sposini più bassi del mondo: hanno preso in mano la loro vita, fondato associazioni, vanno nelle scuole a raccontare il bullismo e il body shaming subito. Hanno cancellato dalla loro vita la parola vergogna. È forse il più grande cambiamento che ho notato e che saremo particolarmente felici di raccontare”.

Gerry Scotti ha un primato

A proposito di Guinness dei Primati: anche Gerry Scotti può dire di esserci entrato, visto che con le 1593 puntate di Chi vuol essere Milionario è il presentatore che ha condotto più puntate del programma in tutto il mondo, avendo cominciato quando lo show si chiamava ancora Chi vuol essere Miliardario, prima dell’avvento dell’Euro.

