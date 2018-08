10 curiosità su Adriana Volpe: dai gossip ai segreti di bellezza!

Scopriamo cosa c’è da sapere su Adriana Volpe: i segreti di bellezza, i gossip e le curiosità sulla famosa conduttrice televisiva!

Adriana Volpe è uno dei volti più noti del piccolo schermo. Inizia la propria carriera come modella, ma ben presto diventa una delle conduttrici e showgirl più amate dagli italiani. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla conduttrice e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

10 cose che forse non sai su Adriana Volpe

– Non ha mai fatto segreto di avere avuto delle discussioni con lo storico collega Giancarlo Magalli: “Lavoro con lui da anni, entra in studio e neanche mi saluta. Le persone possono anche non piacersi, ma bisogna rispettarsi. Io voglio andare avanti, voglio continuare a lavorare serena”, aveva dichiarato ai microfoni de Le Iene.

– A Nuovo ha rivelato di aver rischiato di morire in un incidente domestico: il suo bagno avrebbe preso fuoco dopo che una stufa elettrica sarebbe esplosa.

– E’ una tifosa sfegatata della Lazio.

– Una sua grande amica è Alessia Merz, che frequentava il suo stesso istituto al liceo.

– Due piatti di cui non può fare a meno sono lo strudel e lo speck.

– Non molti sanno che ha iniziato a lavorare come modella, e che nel 1995 ha preso parte al film di Carlo Verdone Viaggi di Nozze.

– Le piace trascorrere il proprio tempo libero con sua figlia Gisele all’aria aperta, andando in spiaggia o a sciare.

– Ha dichiarato a Vero di non volere altri figli: “No, bisognava iniziare prima. Se avessi avuto la bimba prima, probabilmente ne avrei fatti anche due o tre!”

– Il suo sogno è quello di condurre un Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo.

– Uno dei suoi segreti di bellezza per una pelle stupenda sono le maschere detox all’argilla.

Adriana Volpe: il marito e la vita privata della conduttrice

Dopo un matrimonio durato appena 4 mesi con l’imprenditore Chicco Cangini, nel 2008 Adriana Volpe ha sposato l’imprenditore Roberto Parli da cui ha avuto la sua prima ed unica figlia: Gisele, nata nel 2011.

“Sono felice, perché credo che una figlia ti riempia la vita e dia un senso a tutto quello che fai. Ora la vedo crescere ogni giorno. I primi anni sono per una madre un’emozione quotidiana. Poi li vedi crescere e ti rendi conto di come il tempo passi velocemente”, ha dichiarato a Vero la conduttrice.