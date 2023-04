Nuovi amori, successi, battibecchi social e qualche momento delicato. Tante le news di questi ultimi giorni. Vediamo i gossip della settimana.

Non sono mancate le notizie in questi ultimi giorni. Dalla fine del Grande Fratello Vip, fino alla nascita di nuovi amori. Ma anche particolari siparietti, sfuriate e richieste social, come quella capitata a Belen Rodriguez, fino alla situazione di salute delicata di Silvio Berlusconi. Andiamo a vedere i migliori gossip della settimana dal 3 al 7 aprile.

I gossip della settimana: la richiesta di un fan a Belen

Belen Rodriguez

Partiamo da una inattesa richiesta di un fan a Belen Rodriguez. Un utente ha, di fatto, chiesto aiuto all’argentina per far diventare famoso un parente. Il risultato? La madre della showgirl, la signora Veronica Cozzani, ha risposto per conto della figlia infuriata: “Diventa tu famoso!”.

Di seguito anche il post Instagram dei “battibecco” social:

GF Vip, la vittoria di Nikita

Nikita Pelizon

Dai social ai reality dove ad inizio settimana si è conclusa la settima edizione del GF Vip. Alla fine, dopo una lunga permanenza nella Casa più spiata d’Italia, a vincere è stata Nikita Pelizon. La ragazza ha trionfato davanti a Oriana Marzoli, seconda, e Alberto De Pisis, terzo.

Il regalo di Sonia Bruganelli a Giulia Salemi

Giulia Salemi

Forse è stata una sorta di “passaggio di consegne” quello andato in scena prima della finale del GF Vip tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. La moglie di Paolo Bonolis ha fatto un regalo decisamente prezioso alla giovane influencer augurandole grandi cose per il futuro. Chissà che non possa essere proprio la ragazza a prendere il posto della più esperta donna come opinionista del reality il prossimo anno.

Di seguito anche le immagini e cosa le ha regalato:

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi

Ma questi ultimi giorni sono stati intensi anche per questioni decisamente importanti come le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. L’ex Premier è stato ricoverato in ospedale, di nuovo, al San Raffaele e si è scoperto che è affetto da leucemia mielomonocitica cronica.

“È dura ma ce la farò anche questa volta”, alcune delle sue parole in queste ore riportate da Il Giornale.

Sangiovanni e Giulia Stabile in crisi? Parla la ballerina

Sangiovanni

In questi giorni è andato in scena anche un chiarimento su una delle giovani coppie più amate dal pubblico della tv e del programma Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di quella formata da Sangiovanni e Giulia Stabile.

I due erano stati dichiarati in crisi ma la ballerina ha sbottato spiegando la situazione. “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni”, alcune delle parole della ragazza.

