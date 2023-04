Rumors di crisi e di relazione in pausa: ma come stanno davvero le cose tra Giulia Stabile e Sangiovanni? Ora parla la ballerina.

Si susseguono da qualche tempo le voci di una presunta crisi tra Giulia Stabile e Sangiovanni, ballerina e cantante ex Amici. La coppia era nata proprio tra i banchi della scuola Mediaset e le cose tra i due sembravano andare a gonfie vele. Almeno fino a qualche tempo fa quando sono iniziate ad uscire segnalazioni e rumors vari. Sui social, è stata la ragazza a voler chiarire come stanno davvero le cose.

Giulia Stabile e la storia con Sangiovanni: le parole

Sangiovanni

Come detto, nelle ultime giornate si sono susseguiti diversi rumors sulla storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni. A far nascere ulteriori dubbi era stata l’assenza dei due dai social dato che non si mostrano insieme da tempo. Allo stesso tempo era pure arrivata una segnalazione alla nota esperta di gossip Deianira Marzano secondo cui la coppia avrebbe smesso di vedersi.

Per rispondere a tutto, la ballerina ha scelto Tik Tok e ha colto l’occasione dopo che in un video da lei condiviso, nei commenti era apparsa una domanda: “È ancora fidanzata con Sangio?”.

Volendo metterci la faccia, la ragazza ha detto: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”.

Una replica netta da parte della giovane ragazza che adesso fa la professionista ad Amici e che sembra voler allontanare tutte le notizie di una possibile rottura col compagno.

A questo punto la speranza dei fan della coppia è quella di vederli presto insieme, felici e sorridenti, magari proprio a dare sostegno a questa risposta della ragazza.

Di seguito, invece, un post Instagram con i due ragazzi protagonisti che risale a gennaio:

