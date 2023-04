Sui social il noto attore Hugh Jackman ha spiegato di dover, forse, fare i conti con dei nuovi problemi legati a un tumore della pelle.

Ha scelto un messaggio sui social Hugh Jackman per parlare ai suoi fan della paura per nuovi tumori della pelle. L’attore, famoso per il personaggio di Wolvwerine, ha spiegato di aver fatto dei controlli e di dover girare con un cerotto sul naso per precauzione. In un filmato ecco il racconto di come sta e cosa deve aspettarsi.

Hugh Jackman e i tumori della pelle: le parole

Hugh Jackman

Da circa dieci anni, l’attore è attentissimo alla salute della sua pelle. Era il 2013 quando, infatti, gli asportarono ben quattro tumori e da allora invita costantemente i fan a sottoporsi ai controlli, per evitare il peggio.

Da qui, i recente video pubblicato su Instagram dove Hugh Jackman ha dichiarato di essere in attesa dei risultati di due biopsie proprio per questa ragione.

“Ho appena fatto due biopsie perché il mio medico ha notato qualcosa, potrebbero essere cellule basali (quindi un carcinoma basocellulare ndr). Per favore, soprattutto voi che siete nell’emisfero settentrionale, mettetevi la crema solare. Non vale la pena non metterla, questa è tutta roba successa 25 anni fa che sta uscendo fuori adesso, vi divertirete comunque”.

Le cellule basali, come detto, sono uno dei campanelli d’allarme per diagnosticare Il carcinoma basocellulare (BCC), la forma di carcinoma cutaneo più diffusa. Lo stesso attore ha spiegato nel video “Tra tutti i tipi di cancro alla pelle è il meno pericoloso. Tuttavia colgo questa occasione per ricordarvi che l’estate sta arrivando e per favore utilizzate le protezioni solari, ne vale la pena. Non importa quanto vi volete abbronzare, fidatevi”.

Di seguito il post Instagram del noto attore:

Riproduzione riservata © 2023 - DG