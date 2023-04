Dopo la fine del GF Vip, Sonia Bruganelli ha fatto un bilancio dell’edizione tra eccessi e il suo concorrente preferito.

Si è conclusa l’edizione del GF Vip 7 con la vittoria di Nikita Pelizon. A fare un bilancio del programma e anche della sua esperienza come opioninista è stata Sonia Bruganelli, intervistata da Leggo. La moglie di Paolo Bonolis si è soffermata su diversi argomenti: dalle polemiche di quest’anno fino al suo concorrente preferito.

Sonia Bruganelli, il bilancio sul GF Vip



Come detto, Sonia Bruganelli ha affrontato diversi argomenti legati alla conclusione del GF Vip. Curiosa la risposta alla domanda su chi sia stato il suo preferito del reality: “Antonino Spinalbese perché è entrato come l’ex di Belen ed è riuscito a non nominarla mai e a diventare uno dei leader della casa con il suo aplomb. Io l’ho definito ‘uomo di altri tempi’”.

Si passa poi alla sua presenza nella prossima edizione: “Non dipende solo da me. Ma, comunque, mi sembra presto, dai. E’ come chiedere a una donna che ha appena partorito quando ne farà un altro”.

Su come abbia affrontato il ruolo di opinionista e se si sia pentita di qualcosa: “Assolutamente no. Ho detto sempre la mia, senza nascondermi. E nessuno deve offendersi, perché in quei momenti io ho parlato a dei concorrenti non a delle persone. E’ normale che loro attuino delle strategie per vincere. Come è normale che io sia libera di dire quello che penso perché sono pagata per farlo”.

Un passaggio anche su qualche battibecco, poi risolto, con Giulia Salemi: “All’inizio ho voluto sottolineare i ruoli perché volevo che lei capisse che io avevo un carattere, e come io la rispettavo nel suo ruolo volevo che lei rispettasse me. Lei è sveglia e lo ha capito subito. Non ho nessuna invidia verso le ragazze più giovani e in gamba come la Salemi”.

Di seguito anche il post Instagram della donna con l’intervista:

