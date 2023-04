Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Valentina Ferragni è tornata a parlare della fine della relazione con Luca Vezil e non solo.

Ha scelto alcune stories su Instagram in un Q&A con i fan Valentina Ferragni per parlare dell’amore, passato e futuro ma anche del suo ex Luca Vezil con cui si è lasciata da alcuni mesi dopo tanti anni di relazione. La sorella di Chiara ha spiegato di essere rimasta in buoni rapporti con l’ex compagno e di credere ancora nell’amore.

Valentina Ferragni: il rapporto con l’ex e l’amore

Valentina Ferragni

Ai fan che le chiedevano in quali rapporti fosse, ora, col suo ex Luca Veliz, Valentina Ferragni ha risposto senza alcun problema: “Siamo rimasti in buonissimi rapporti perché la relazione non è finita per tradimentoo per altro. I motivi li sappiamo noi e non ci fa piacere dirli, però ci siamo lasciati con tantissimo rispetto e stima reciproca”. E ancora: “Gli auguro il meglio nella vita e so che lui augura lo stesso a me. Ci vediamo spesso, domani ad esempio verrà a prendere il nostro cagnolino Pablo”.

Dalla relazione finita alla sua concezione dell’amore: “Se ci credo ancora? Assolutamente sì… quando avevo circa 10 anni ho visto i miei genitori rifarsi una vita dopo la separazione, imparare ad amare altre persone e ricostruirsi una vita felice con un altro partner, dopo tanta sofferenza”.

“Non so se esista l’anima gemella per tutta la vita, ma so che scegliersi ogni giorno è l’ingrediente fondamentale. Non bisogna restare con una persona solo perché ‘ormai ci stai insieme’. Bisogna capire quando si vuole davvero stare con una persona, imparando anche a lasciarla andare quando non si sta più bene. Oggi sto bene, sto vivendo un periodo positivo in cui sto lavorando molto su me stessa e sulla persona che voglio essere. È un periodo di crescita, e sento che è tempo di sperimentare cose nuove”.

Di seguito un recente post Instagram della sorella di Chiara:

Riproduzione riservata © 2023 - DG