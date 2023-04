Ancora protagoniste dopo la fine del GF Vip, Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia tornano a far parlare. Le tre ragazze sono pronte ad un gesto di grande unione e amicizia. Ad annunciarlo proprio la prima delle tre che ha risposto sui social ad alcune domande dei fan su Instagram.

Attraverso il profilo Instagram del fratello di Giaele, Matthias De Donà, l’ex concorrente del GF Vip ha risposto ad alcune domande dei fan e ha svelato un curioso gesto che vedrà protagoniste anche le ex compagne di reality Oriana e Micol.

La De Donà ha detto: “Allora, Oriana la vedo già domani sera. Micol, invece, sto aspettando che torni a Milano. Anzi, Micol considerami che sono quasi due giorni che non ci sentiamo”.

Poi, con grande gioia, la ragazza ha annunciato un “progetto” che vede appunto protagoniste anche le altre due: “Le OMG si faranno un tatuaggio insieme. Ve lo anticipo già adesso”.

Al momento, non ci sono rumors e anticipazioni su che cosa le tre ragazze hanno deciso di tatuarsi insieme. L’idea e la voglia ci sono e questo conferma il bel feeling che si è creato tra le tre nel corso dell’esperienza nel reality del Grande Fratello.

Staremo a vedere quali sorprese si regaleranno e cosa decideranno di rendere indelebile sulla loro pelle. Secondo noi è probabile una sigla con le iniziali dei loro nomi.

Di seguito anche un post Twitter di un fan delle ragazze che ha pubblicato il filmato delle stories Instagram con le domande e le risposte:

