Dopo le voci di crisi, ecco la conferma dei diretti interessati. Momento delicato per il matrimonio di Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì.

Arrivano conferme sulla situazione delicata nel rapporto matrimoniale tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. Nelle scorse settimane si era sparsa la voce di una rottura definitiva tra i due. Ora, a parlare è la donna che a Grazia ha spiegato la situazione.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, crisi confermata

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Genitori di due ragazzi, Jacopo e Anna, tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, il momento, così come già capitato in passato, non è dei migliori. La donna non si nasconde e spiega come stanno le cose.

“In tutti i matrimoni esistono momenti difficili e il nostro è in una fase delicata”, ha ammesso l’attrice. “Con Paolo stiamo collaborando per gestire questa situazione nel migliore modo possibile ed è per questo che spero che la nostra privacy sia rispettata da tutti”.

Ma se sulla relazione col marito, la donna ha preferito non aggiungere altro. Ben diverso quando si tratta di parlare di figli e degli insegnamenti dati: “Cosa ho insegnato loro? A prendersi cura di loro stessi sotto ogni punto di vista. Anche della propria mente. Mi accorgo subito se nei loro volti c’è un’ombra. E quando succede, piano piano cerco di farli aprire, loro si sfogano e stanno meglio. Anche se per Jacopo, che ormai è nell’adolescenza, è un po’ più difficile”.

“Ho fiducia nei miei ragazzi, nella loro generazione. Stanno vivendo un periodo difficile, tra la pandemia, la guerra, quello che sta accadendo in Iran. Loro sanno tutto quello che accade nel mondo, sono attenti all’ambiente. Io, alla loro età, non ero così consapevole, informata. Sono molto curiosa di scoprire come diventeranno, quali lavori sceglieranno”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’attrice:

Riproduzione riservata © 2023 - DG