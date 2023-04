Tempo di bilanci e anche di risposte ad alcune recenti critiche. Sonia Bruganelli ha parlato dopo la fine del GF Vip di diversi argomenti.

Intervistata da SuperGuida Tv, Sonia Bruganelli ha avuto modo di fare un bilancio sull’edizione del GF Vip appena conclusa ma ha anche dato uno sguardo al futuro per quanto riguarda la sua partecipazione alla prossima annata del programma. Tra i vari argomenti trattati, anche il recente regalo fatto a Giulia Salemi che ha destato diverse critiche.

Sonia Bruganelli: GF, futuro e il regalo a Giulia Salemi

Tra i vari passaggi dell’intervista, Sonia ha spiegato che sia troppo presto per pensare al suo futuro nel reality sebbene i rumors parlino di un addio per lasciare spazio a qualche altro personaggio: “Ritengo sia tutto ancora molto prematuro. Anche l’anno scorso i tempi sono stati diversi. Quando lo saprò lo comunicherò”.

Non manca un passaggio su quello che è stato un regalo decisamente costoso fatto a Giulia Salemi. La Bruganelli ha risposto a chi l’ha criticata per quel dono: “Semplicemente Giulia mi aveva invitata al suo compleanno ma io alla fine non sono potuta andare. Il giorno della puntata le ho portato il regalo che le avevo fatto…tutto molto semplice”.

E ancora: “Faccio i regali in base a quello che mi piacerebbe ricevere. Giulia mi ha anche portato le sue creme abbronzanti visto che sono in partenza. E’ stato un gesto carino. A fare la differenza poi non è il valore di un oggetto perché quel vestito potrebbero anche avermelo regalato ma è il gesto che conta. Le persone che giudicano l’ostentazione sono quelle che la patiscono e che la considerano tale perché c’è un marchio e una firma. La ricchezza logora chi non ce l’ha“.

