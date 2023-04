Nella quarta puntata di Amici i professori si sfidano in una competizione basata sulle loro abilità in brani evergreen. Emanuel Lo e Lorella Cuccarini iniziano la sfida con una sensualissima danza, seguiti da Raimondo Todaro e Arisa.

Durante la performance di “La notte” di Arisa, Raimondo Todaro balla con la moglie Francesca, ricevendo i complimenti del pubblico e della conduttrice Maria De Filippi, che afferma di essere felice di vedere Francesca ballare nuovamente, poiché è sempre stata eccellente.

Lo stop di Francesca Tocca aveva in precedenza fatto parlare i fan, che avevano ipotizzato che la ballerina fosse incinta. Infatti, i telespettatori più attenti durante la prima puntata del serale avrebbero individuato una possibile “dolce attesa” per la la ballerina professionista Francesca Tocca. A sostegno di tale ipotesi, diversi gli indizi.

Al momento non ci sono state smentite o meno. Vedremo se nelle prossime settimane emergeranno nuovi dettagli.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram