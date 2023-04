Sabato 8 aprile 2023 su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Serale di Amici condotto da Maria De Filippi. A giudicare le prove i tre giudici di questa edizione: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Gli ospiti della serata sono: Alessandro Siani e Annalisa. La puntata, come spiegato da Maria De Filippi prevede una sola eliminazione.

Dopo l’eliminazione di Samu nella scorsa puntata le squadre sono così composte. La squadra Zerbi-Celentano composta dai ballerini Isobel e Ramon e dal cantante Aaron. La squadra Cuccarini-Emanuel Lo composta dai cantanti Angelina e Cricca e dalla ballerina Maddalena. La squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro, composta dai cantanti Wax e Federica e dai ballerini Alessio e Mattia.

A iniziare la prima manche è la squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo che decidono di sfidare la squadra di Arisa e Ramondo Todaro. La prima sfida vede scontrarsi Mattia che balla insieme a Benedetta contro Angelica. Malgioglio afferma: “Angelina mi dà sempre grandissime emozioni. Questo è un pezzo molto difficile, peraltro cantato inizialmente a cappella. Lei ha qualcosa di speciale e le auguro il meglio. Per quanto riguarda Mattia, quando lo guardo sento l’odore della menta. Voto Angelina”. Il punto va ad Angelina.

Si sfidano poi Cricca e Wax, è quest’ultimo ad aggiudicarsi il punto e portare il pareggio alla sua squadra. L’ultima sfida è tra Cricca che si esibisce insieme ad Angelina in un duetto contro Federica. Il punto è di Cricca. La squadra Cuccarini-Emanuel Lo vince la prima manche. I professori della squadra vincente devono quindi indicare tre nomi della squadra avversaria a rischio: Alessio, Mattia e Wax. Alessio va al ballottaggio finale.

La squadra vincitrice della prima manche, i Cucca-Lo, decidono di sfidare la squadra Zerbi-Celentano. La prima sfida è tra Maddalena ed Aaron. Quest’ultimo si aggiudica il punto. La seconda sfida è tra un passo a due di Ramon e Isobel contro Angelina. Vince Angelina. L’ultima sfida è tra Isobel e Cricca.

Il punto è della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I professori devono quindi indicare due allievi della squadra avversaria a rischio: Maddalena e Angelina. Angelina va all’eliminazione finale.

