Fedez e Chiara Ferragni sono volati a Dubai per festeggiare la Pasqua: il viaggio, però, è stato molto criticato.

Nelle scorse ore Fedez e Chiara Ferragni sono volati a Dubai per godersi le vacanze pasquali. La destinazione scelta dalla coppia ha fatto però storcere il naso a molti fan, sopratutto per un dettaglio notato da chi non si perde una puntata del podcast Muschio Selvaggio.

Fedez, le critiche fatte a Dubai

In una recente puntata del podcast Muschio Selvaggio, Fedez aveva rivelato che non sarebbe più tornato negli Emirati Arabi e specialmente a Dubai, definendola una “Disneyland degli orrori“. Nelle scorse ore però, ecco che il rapper si mostra in compagnia della moglie proprio lì, nella città tanto criticata.

Questa incoerenza non ha fatto piacere a molti fan del rapper, che hanno scatenato una vera e propria bufera sul web. Un utente ha così commentato: “Nella puntata di Muschio Selvaggio con BarbascuraX avevi detto che a Dubai non ci saresti mai più andato. Questo perché era una ‘Disneyland degli orrori’ o qualcosa del genere! A noi fan/follower non ci devi nessuna spiegazione, per carità, però sei davvero troppo troppo incoerente“.

Un altro utente ha scritto: “Capisco l’amore per il denaro, ma poi non si lamentasse se viene accusato di incoerenza”. In molti hanno fatto notare che probabilmente la vacanza è stata pagata dall’hotel di lusso in cui alloggiano. Questo motivo che non ha fatto altro che creare nuove critiche: “Quando vai a scrocco e per smarkettare gli hotels tutti i principi etici passano in secondo piano evidentemente“, scrive un altro.

