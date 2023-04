Emergono delle indiscrezioni scioccanti sul passato di Cristina Scuccia, ex suora che tra pochissimo sbarcherà all’Isola dei Famosi.

Sono spuntate delle ombre sul passato di Cristina Scuccia, ex suora e concorrente della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. L’indiscrezione è stata riportata su Instagram dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio da un vecchio compaesano di Scuccia.

Cristina Scuccia, rivelazioni sul passato

Deianira Marzano, esperta di Gossip, ha condiviso sui social un messaggio ricevuto da una persona proveniente dallo stesso paese di Cristina Scuccia. Secondo l’indiscrezione di questo utente, l’ex suora avrebbe sempre voluto fin da piccola entrare nel mondo dello spettacolo. Dopo diversi fallimenti, però, avrebbe finto la vocazione per farsi suora e reinventarsi successivamente come cantante.

L’utente ha quindi spiegato come quello della “vocazione religiosa” fosse tutto un piano studiato a tavolino per arrivare al successo. Delle accuse molto pesanti alle quali per il momento Cristina Scuccia non ha replicato.

La notizia della sua partecipazione all‘Isola dei Famosi è stata accompagnata da fortissime critiche da parte della comunità religiosa. Il fatto di partecipare ad un reality non è ben visto dato il suo passato da ex suora. Sotto al post ufficiale del programma, un utente ha scritto: “Passare dal convento , un luogo religioso e pieno di valori spirituali ad un posto privo di ogni etica come l’isola dei famosi non può e non deve assolutamente passare inosservato”. Il suo debutto al reality di Ilary Blasi avverrà il 17 aprile, vedremo se deciderà di replicare alle accuse rivolte alla sua persona e al suo passato.

