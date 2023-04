Hilary Swank è diventata mamma per la prima volta: ha partorito due gemelli e con una foto sui social ha svelato il sesso dei bebè.

L’attrice Hilary Swank, 48 anni, è diventata mamma per la prima volta. Ha partorito da poco due gemelli, condividendo nelle corse ore la felice notizia sui social con i suoi fan. L’attrice ha anche rivelato il sesso dei due bebè, avuti con il suo secondo marito Philip Schneider.

Hilary Swank, il sesso dei due gemelli

L’attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto di spalle dove tiene in braccio i suoi due gemelli. Ad accompagnare la foto ha scritto: “Non è stato facile. Un maschio e una femmina, ne è valsa la pena. Buona Pasqua. Postato da un vero paradiso”. I due gemelli sono i primi figli per Hilary Swank, avuti con il suo secondo marito Philip Scheider.

La notizia ha subito portato una cascata di commenti di congratulazioni e auguri parte di fan e colleghi. La nota attrice Viola Davis ha commentato: “Aaaaahhhh!!!!! Congratulazioni!”, mentre Sharon Stone ha scritto: “Dio benedica questo tesoro. È il viaggio più straordinario e felice per tutti voi“.

La neo mamma aveva recentemente rivelato che i due gemelli sarebbero dovuti nascere il 16 aprile, compleanno del padre dell’attrice venuto a mancare nell’ottobre del 2021. Più volte in passato Hilary Swank aveva anche parlato del suo grande desiderio di diventare mamma. Nel 2006 aveva detto: “Mi piacerebbe sicuramente avere dei bambini un giorno. È sicuramente qualcosa a cui ho sempre pensato quando ero molto giovane”. Prima di conoscere il suo attuale marito è stata sposata con Chad Lowe.

