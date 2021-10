Parte oggi il programma di Milly Carlucci: scopriamo le ultime news dal format dedicato “Aspettando Ballando con le Stelle”.

Oggi pomeriggio va in onda su Rai 1 il programma “Aspettando Ballando con le Stelle“: manca ormai pochissimo al debutto della nuova stagione del format di Milly Carlucci totalmente adibito al ballo e, prima del suo inizio, scopriamo meglio cosa andremo a vedere.

“Aspettando Ballando” si apre con l’amatissima conduttrice, accompagnata dal suo storico braccio destro Paolino che annuncia delle primissime novità inedite: intanto, partono con un filmato circa i duri allenamenti dei concorrenti. Si parte con Al bano, che ha subito dichiarato: “Con la pandemia la linea si è deformata, bisogna rimettersi in riga, serve una campionessa“. La sua partner Oxana ha rivelato cosa ha pensato quando doveva ballare con lui: “Quando Milly mi ha detto che dovevo ballare con Al bano ho subito pensato: FELICITA’!”. La coppia ha subito instaurato un bel feeling, tuttavia è successo subito qualcosa di inaspettato: la ballerina si è infortunata al metatarso ed è stata Milly a rivelare la triste notizia ad cantante: fermo nel suo parere, Al bano ha dichiarato di voler continuare questo percorso con lei.

E’ il turno poi di Arisa, che ha rivelato con grande determinazione: “Mio padre non mi vedeva proprio a Ballando con le Stelle. Il mio obiettivo è fargli cadere la mascella!“. Il suo partner ha anche speso qualche parole per lei: “Se ha qualcosa da dire, te la deve dire. E’ questo il bello suo! Vede tutti i colori dell’arcobaleno”. Si prosegue poi con Memo Remigi: “Mi piaceva andare a ballare e la mia partner Maria mi ha messo subito a mio agio” ha rivelato. “Il nonnino”, come si è definito, ci ha tenuto a lanciare un messaggio ai suoi coetanei: “Non bisogna mai rinunciare alle cose belle che la vita ci regala tutti i giorni. La parola ormai è una condanna”. “Un mix di spirito, ironia ed energia, non sembra che abbia la sua età” ha confermato anche Maria.

Si prosegue poi con due sportivi: Fabio Galante e Andrea Iannone. “Cercherò di arrivare alla finale e ce la metterò tutta” ha affermato il calciatore, non smentendo il suo animo da sportivo. “Sarò un ballerino grintoso, non lascerò mai nulla al caso” ha continuato. “Si impegna come un pazzo, per adesso i suoi punti di forza sono il sorriso, la sua presenza scenica e lo sguardo” ha subito sottolineato la sua partner. Si passa poi a Iannone, in coppia con Veera Kinnunen: “Sono il concorrente peggiore della storia, ma sicuramente migliorerò con il senso di sfida che vive in me” ha ammesso “Mi crea curiosità fare una cosa che non so fare. Mi butto, devo dimostrare a me stesso che tutto è possibile“.

Si prosegue poi con “le signore” del cast: si parte con la grintosissima Sabrina Salerno, che ha subito mostrato entusiasmo quando ha saputo di dover ballare con Samuel Peron. “E’ un’icona, lo sto scoprendo” ha dichiarato proprio lui. Nella coppia subentrano subito piccole “incomprensioni”, dettate dalla difficoltà di lei nel farsi “guidare” da qualcuno e condividere il palco: “Vedrete una donna sicura e insicura allo stesso tempo, vedrete Sabrina Salerno!“. Tocca poi alla biondissima Bianca Gascoigne, estremamente nervosa sin dal primo giorno: in coppia con Simone di Pasquale, i due si rivelano subito una coppia molto affiatata, nonostante la difficoltà di lei nell’esprimersi in italiano. Anche Mietta partecipa al programma, in coppia con Maykel Fonts: “Mi piace la sua fisicità, ci troviamo bene. Ha voglia di vincere e io ne approfitto. Non si scoraggia mai.” ha dichiarato lui.

Si passa poi all’ex rugbista Alvise Rigo, in coppia con Tove Villfore: “Non mi imbarazza che si spogli, ma il suo potenziale non finisce qua: deve dimostrare di essere un bravo ballerino” ha subito detto lei. “Sono qui per imparare a ballare e vincere le mie difficoltà” ha continuato lui. Dovrà fare i conti con la sua ansia e i suoi “demoni”. Anche Valeria Fabrizi ha scelto di mettersi alla prova nel programma di Milly Carlucci: “Mi sento ricca di entusiasmo e di energia. Mi meraviglio ogni giorno arrivare ad un punto e per me è una vittoria quotidiana” ha rivelato. Si passa all’hair stilyst Federico Fashion Style: “E’ un programma luxury, come piace a me!” ha subito chiarito il ragazzo. “Sarà un’esperienza diversa da tutto ciò che ballando abbia mai visto. Può partire da zero, ma lui punta alla luna” ha ammesso la sua partner Anastasia Kuzmina.

Anche il divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini partecipa al programma: “Provare questa trasmissione è stimolate, non sono un personaggio dello spettacolo” ha rivelato. La sua ballerina Sara Di Vaira ha ammesso di fare fatica ad abituarsi all’approccio così teorico del suo partner. Anche Morgan fa parte del cast: “Bisogna stare sincronizzati. Il mio rapporto col corpo è conflittuale, l’ho combattuto e odiato” ha confessato “ma ora inizia una fase più matura. Ballando è un gioco che voglio vincere.“. “Per lui il ballo è nuovo e lo sperimenta col luccichio agli occhi, è magico! Entusiasmo coinvolgente” ha detto con entusiasmo la sua partner Alessandra Tripoli, non negando che forse l’artista abbia sottovalutato il compito assegnatoli.