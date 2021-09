Conosciamo meglio Valerio Rossi Albertini: biografia e vita privata sul fisico e accademico italiano concorrente di “Ballando con le Stelle”.

Dalla fisica al piccolo schermo, stiamo parlando di Valerio Rossi Albertini noto e stimato fisico e accademico italiano oltre che un divulgatore scientifico televisivo. La sua popolarità nel 2021 è cresciuta soprattutto dopo che è stata resa ufficiale la sua partecipazione nel cast dei concorrenti del programma tv di Rai1, Ballando con le stelle. Oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lui, sulla sua vita privata e piccole curiosità: alla scoperta di Valerio Rossi Albertini.

Valerio Rossi Albertini, biografia ( e dove vive)

Valerio Rossi Albertini-Tiranni è nato a Roma il 30 ottobre del 1963 sotto il segno zodiacale dello scorpione. Si è prima laureato (con lode) in Fisica, all’Università La Sapienza di Roma con indirizzo nucleare e successivamente ha conseguito il dottorato di Ricerca in scienza dei materiali diventando così, il primo dottore di ricerca italiano in tale disciplina. Ha poi avviato la sua carriera professionale in qualità di ricercatore, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso l’Istituto di Struttura della Materia.

Grazie alla sua attività scientifica, dal 2005 il suo laboratorio è diventato anche uno tra i maggiori centri pubblici per studi con i raggi X d’Italia e nel corso della sua carriera, Valerio Rossi Albertini ha partecipato a numerose trasmissioni scientifiche televisive. Oggi vive a Roma ed anche un docente del corso di Teorie e Linguaggi della Comunicazione Scientifica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Tor Vergata.

Valerio Rossi Albertini, vita privata

Per quanto riguarda invece la sfera privata del fisico italiano, si fa davvero fatica a saperne di più. Valerio Rossi Albertini pare non sia nemmeno particolarmente avvezzo al mondo dei social network e non possieda nessun profilo su Instagram, inoltre sulla sua sfera sentimentale si è sempre mostrato super riservato.

Valerio Rossi Albertini, 3 curiosità

– Valerio Rossi Albertini è anche autore di oltre 130 articoli scientifici, pubblicati su riviste internazionali.

-E’ anche il consulente scientifico della trasmissione UnoMattina Verde su Rai1.

-Nel 2010 il suo nome è stato incluso nel “Who’s who in the world” il prontuario delle personalità di spicco di ogni Paese.