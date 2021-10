Nuovo appuntamento con Tu si que vales. La puntata del 16 ottobre inizia con due acrobati che camminano a testa in giù, con grande stupore di tutti.

Siparietti comici a parte, a volte sul palco di Tu si que vales arriva anche del talento vero. Qualcuno che, insomma, oltre a far ridere, ha un qualche valore da mostrare.

Il primo ospite della puntata di questa sera, semplicemente – si fa per dire – cammina a testa in giù. Anzi, camminano, perché sono in due.

Due funi reggono sospeso in aria un camerino rosso bordeaux stile illusionisti dei migliori cabaret, da cui escono due performer che, come se nulla fosse, camminano a testa in giù e si esibiscono in varie performance da acrobati e giocolieri.

“In tanti anni di magia, giuro che non ho mai visto una roba simile. Non trovo una spiegazione, non capisco come funziona”. Il numero sorprende persino Teo Mammuccari che, ai bei tempi di The Illusionist, di maghi e illusionisti ne ha visti tanti. A svelare i trucchi del mestiere è abituato, ma questa volta non se lo spiega nemmeno lui. Figuriamoci noi!

E se restare con i piedi in aria vi sembra faticoso e pericoloso, per loro è la norma. “Noi a testa in giù ormai ci viviamo”.