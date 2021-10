Prima puntata dello show di Milly Carlucci. Tante le conferme, tanti i personaggi attesi sulla pista.

Serata di debutto per Ballando con le stelle. La ormai storica padrona di casa Milly Carlucci apre la prima puntata dello show tanto amato di Rai 1. Di bianco vestita, con vistose maniche a sbuffo in velo bianco – ci ha abituato a ben altra ampollosità in questi anni di Ballando – non è l’unica certezza su cui possiamo contare.

Confermati alla giuria anche Ivan Zazzaroni, la severa Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli (speriamo ci faccia divertire come al solito).

Immancabile, naturalmente, Paolo Belli al timone della sua piccola grande band, ormai braccio destro fidato di Milly Carlucci. Attenzione, perché non mancheranno novità e sorprese!

Tredici i concorrenti vip, accompagnati – diciamo pure “guidati” – da ballerini di tutto rispetto. Tra i più attesi, Al Bano in gara con Oxana Lebedew, Arisa con Vito Coppola e Morgan, affiancato da Alessandra Tripoli.

Servirà fatica, forse servirà un miracolo per alcuni di loro. Staremo a vedere.