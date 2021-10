Sembra che ormai non ci sia più nulla da fare per la Mediaset per vincere la sfida dello share del venerdì sera.

Nuova vittoria da portare a casa per il mitico conduttore Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show. Il programma di marchio Rai ha superato per l’ennesima volta il Grande Fratello Vip e ha conquistato ben 100.000 telespettatori in più rispetto alla scorsa settimana. Chissà se ha aiutato, oltre allo scontro fisso tra Alba Parietti e Cristiano Malgioglio, i talento dei concorrenti di questa edizione. Rimane stabile il conteggio del reality show della Mediaset, che vede i soliti 2.449.000 spettatori. Chissà se il presentatore Alfonso Signorini avrà nuovamente l’amaro in bocca vedendo le statistiche di ieri sera, noi pensiamo di sì. Ci chiediamo anche se la produzione Mediaset ha intenzione di inventare qualche stratagemma per risollevarsi dalla propria sorte, ma per adesso non si vede niente all’orizzonte.

Per quanto riguarda gli altri programmi, seguono in classifica Rai 2 con la serie tv The Good Doctor e Italia 1 con il film Rambo: The last blood, mantenendo una buona media per entrambi le reti. Non sono state invece molto alti gli ascolti per Quarto Grado su Rete 4, che conta solo 1.014.000 telespettatori ed uno share 5.9%. Tutte le informazioni sono tratte da tvblog.