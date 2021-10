È una delle donne più famose della canzone italiana, ha calcato importanti palcoscenici e allietato milioni di persone con la sua voce: tutto su Mietta.

Cantante, scrittrice, attrice… difficile scordarsi la sua voce, di certo fra i timbri femminili più interessanti in Italia; ma lo sapevate che Mietta non è il suo vero nome? A dire il vero non tutti sanno come si chiama esattamente la cantante. Vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, a partire dalla biografia e fino ad arrivare alle curiose sfumature della sua storia…

Chi è Mietta?

Mietta è lo pseudonimo di Daniela Miglietta, nata a Taranto, il 12 novembre 1969, sotto il segno dello Scorpione. Il suo nome è legato al firmamento della musica italiana, ma non solo: oltre che cantante, vanta anche il ruolo di attrice e scrittrice.

Ha un voce da soprano, e deve principalmente il successo al fortunato approdo a Sanremo, edizione numero 39 del 1989. Ha scritto dei romanzi e su Instagram vanta un importante seguito di follower. Cos’altro dire? Passiamo al suo privato…

MIETTA

La vita privata di Mietta

Nella sua vita privata, Mietta è anche una mamma. Nel 2010, infatti, ha avuto il figlio Francesco Ian, nato dalla relazione con il chitarrista Davide Tagliapietra (figlio dell’ex membro de Le Orme, Aldo Tagliapietra).

La cantante è stata legata sentimentalmente – e per lungo tempo – a Brando Giorgi, famoso modello e attore con cui ha vissuto un amore intenso negli anni ’90.

Nel novembre del 2020, in un’ospitata a Oggi è un altro giorno, ha rivelato di essere innamorata. “C’è una storia in costruzione da poco tempo con una persona che mi piace molto e vediamo quello che succede. Le storie quando si costruiscono sono belle proprio perché hanno quella potenzialità infinita” ha raccontato. Non si sa molto altro, in particolare se questa storia è ancora in piedi.

Dove abita Mietta?

Mietta, originaria di Taranto, è partita alla volta di Milano – dove vive – prima dei 18 anni. È proprio nel capoluogo lombardo che è diventata maggiorenne, come lei stessa aveva rivelato ai microfoni del quotidiano Il Giorno.

“A farmi arrivare una bella proposta di lavoro: interpretavo la protagonista di uno sceneggiato radiofonico per RadioUno, “Nasce una stella”. È stato il più bel regalo di compleanno: debuttavo nel mondo dello spettacolo e venivo a Milano, che per me era una meta da conquistare“.

8 curiosità su Mietta

-Un suo brano, cantato a Sanremo in coppia con Amedeo Minghi nel 1990, è diventato un cult della musica italiana: Vattene amore, che si piazzò al terzo posto!

-Nel 2019 è stata inserita come giudice a All Together Now, talent su Canale 5. Invece nel 2021 è nel cast di concorrenti di Ballando con Le Stelle, in coppia con Maykel Fonts.

-Ha ricevuto il premio di “Ambasciatrice di Terre di Puglia”.

–Ciak è il nome della cover band tutta al femminile che ha formato insieme a due amiche in adolescenza…

-Il suo nome d’arte? Merito di Claudio Mattone, che fu il suggeritore dello pseudonimo con cui sarebbe arrivata al successo!

-Ha doppiato il personaggio di Esmeralda nel film d’animazione Il gobbo di Notre Dame!

-Sapevate che Mietta e Natalia Estrada compaiono nel videoclip della canzone Menta e rosmarino, di Zucchero?

-Ha recitato ne La Piovra 8 – Lo scandalo di Giacomo Battiato, al fianco di Luca Zingaretti e Raoul Bova: è questo il suo debutto come attrice!