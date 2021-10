Domani 31 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa: ecco le prime anticipazioni sugli ospiti presenti da Fabio Fazio.

Anche questa domenica ritorna il canonico appuntamento con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: ancora una volta lo studio aprirà le sue porte a degli ospiti davvero speciali, accompagnati, come di consueto, da Luciana Litizzetto ed il suo umorismo e Filippa Lagerbåck.

Questa domenica Fazio avrà in studio numerose importanti personalità in campo scientifico: parliamo di Anthony S. Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e, dallo scorso anno, una tra le 100 persone più influenti al mondo secondo Time e membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca. E ancora, Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele e il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli.

In ambito politico, invece, Fazio intervisterà Romano Prodi, il quale ha da poco pubblicato un libro intitolato “Strana vita, la mia” insieme a Marco Ascione. E ancora, ci saranno il direttore de La Stampa Massimo Giannini e la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini.

Infine, saranno presenti in studio Carlo Verdone, protagonista della sua prima serie comedy “Vita da Carlo” e Fabio Volo, dal 2 novembre in libreria col suo nuovo lavoro “Una vita nuova“. La puntata si chiuderà con il canonico tavolo, a cui siederanno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Luciana Littizzetto, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e, come ospiti, Elio e Lello Arena.