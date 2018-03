Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Massimo Lopez, doppiatore di Homer e comico di grande successo!

Massimo Lopez ha fatto la storia del teatro comico italiano fondando il Trio, con i due amici Anna Marchesini e Tullio Solenghi. Scopriamo cosa c’è da sapere sul notissimo attore attraverso 5 curiosità!

Massimo Lopez: 5 curiosità sull’attore

– Nel 2017, durante un suo spettacolo, ha capito che stava avendo un infarto e per cui ha dovuto interrompersi e chiamare un’ambulanza: “Ero in scena al Teatro Impero di Trani in Puglia. Dopo mezz’ora dall’inizio dello spettacolo ho sentito un forte dolore al torace. Sudavo freddo, ho capito che era un infarto. Ho detto al pubblico “scusate, devo fermarmi” e sono uscito di scena.

Ho chiesto di chiamare l’ambulanza, che è arrivata subito. Mi hanno portato all’ospedale Bonomo di Andria, un’eccellenza italiana per la cardiologia, dove mi hanno fatto una coronarografia e un’angioplastica: da quando mi sono sentito male a quando hanno terminato l’intervento sono passati solo 45 minuti. Praticamente nulla”, ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni.

– Dopo la morte di Tonino Accolla, suo grande amico, ha prestato la propria voce ad Homer dei Simpson.

– In un’intervista a Nuovo ha rivelato di aver sofferto molto di non aver mai avuto un figlio: “Me lo chiedo adesso, mentre prima non me lo sono mai chiesto. E’ successo così. Dovrei andare a leggere la biografia di Albero Sordi e di altri grandi colleghi scapoli a vita per capire come mai non sono riusciti a crearsi una famiglia. Fatto sta che non mi è capitato e fino a ieri stavo bene così, adesso invece è un po’ più dura.”

– Dopo l’infarto ha svelato di aver ritrovato l’amore: secondo alcune voci l’attore sarebbe legato a un ragazzo più giovane di lui che si chiama Roberto.

– Uno dei suoi migliori amici è Tullio Solenghi, con cui dopo essersi perso di vista per alcuni anni dopo aver riscosso grande successo con il Trio (composto da loro due ed Anna Marchesini) i rapporti sono poi tornati ad essere stabili e armoniosi.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/massimolopezreal/