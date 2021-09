Anthony Fauci è uno dei volti della medicina e della scienza più noti degli Stati Uniti, consigliere del presidente americano Joe Biden dopo l’era di Donald Trump…

Immunologo tra i massimi esperti negli States, Anthony Fauci è noto non solo perché nome di spicco nell’entourage della presidenza Usa, ma anche per la sua carriera di immunologo. Conosciuto per il suo contributo alla ricerca su Aids e malattie infettive, ha incassato il consenso di Joe Biden che lo ha voluto come super consigliere durante il suo mandato alla Casa Bianca.

Chi è Anthony Fauci e dove vive?

Anthony Fauci è nato a New York, sotto il segno del Capricorno, il 24 dicembre 1940, è un immunologo tra i più famosi d’America noto per il suo contributo nella ricerca sull’Aids e altre immunodeficienze. Nel 1984 ha assunto l’incarico di direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ente del Dipartimento della Salute statunitense per lo studio delle malattie infettive, immunitarie e delle allergie.

Vive negli States e, nel corso della sua carriera, ha ricoperto il ruolo di consulente per i presidenti degli Stati Uniti a partire da Ronald Reagan. Nel 2020, durante la pandemia da Coronavirus, è divenuto uno dei nomi più importanti nello spettro della lotta al Covid-19.

Durante la sua presidenza, Donald Trump lo ha voluto nella task force per l’emergenza, ma il loro rapporto non è stato dei più semplici. Il tycoon, spesso contraddetto dall’immunologo in materia di Sars-CoV-2 e di gestione della crisi sanitaria, avrebbe persino meditato di estrometterlo. Il successore di Trump, Joe Biden, lo ha nominato consigliere medico capo riponendo in lui la massima fiducia.

La vita privata e le origini italiane di Anthony Fauci

Della vita privata di Anthony Fauci è emerso un ritratto dettagliato. È nato in una famiglia che ha un profondo legame con l’Italia, figlio degli italoamericani Stephen A. Fauci ed Eugenia L. Abys (di origini siciliane e napoletane) proprietari di una farmacia. Si narra che, nella sua famiglia, l’amore per la scienza e la medicina fosse un sentimento piuttosto radicato. Da piccolo, Anthony Fauci si sarebbe occupato della consegna dei farmaci ai clienti… in bicicletta!

I suoi nonni paterni, Antonino Fauci e Calogera Guardino, erano originari di Sciacca, in provincia di Agrigento, e la nonna materna, Raffaella Trematerra, proveniva proprio dal cuore della Campania. Il nonno materno, Giovanni Abys, era di Atripalda (Avellino).

Chi è la moglie di Anthony Fauci?

La moglie di Anthony Fauci è Christine Grady, che ha sposato nel 1985. Lei è una affermata bioeticista, a capo del Dipartimento di Bioetica del National Institutes of Health Clinical Center. Si sarebbero conosciuti mentre trattavano insieme un paziente e da allora non si sarebbero più separati. La coppia ha avuto 3 figlie: Megan, Jennifer e Alison.

Anthony Fauci in 10 curiosità

– Il suo nome completo è Anthony Stephen Fauci.

– È famoso per il suo impegno in prima linea contro malattie infettive come Hiv, Sars, Ebola e Covid.

– È un grande appassionato di basket e baseball.

– Si è formato in un liceo cattolico gesuita nell’Upper East Side, a Manhattan, e dopo gli studi umanistici ha conseguito due lauree, una in studi classici e l’altra in Medicina.

– Nel curriculum anche la declinazione di autore, coautore e curatore di centinaia di pubblicazioni scientifiche e libri.

– Secondo l’Institute for Scientific Information, tra il 1983 e il 2002 è stato il 13° scienziato (su circa 3 milioni) più citato al mondo in ambito medico e specialistico.

– È stato visiting professor presso i maggiori centri medici d’America, e ha tenuto lezioni magistrali nei più famosi atenei del pianeta.

– Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui 50 titoli onorari di dottorato presso varie università (tra Stati Uniti e resto del mondo) e numerose onorificenze. Tra queste, la medaglia presidenziale della libertà (massima decorazione Usa per i civili) e la nomina a Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

– Il suo motto è “Essere uomini per gli altri”.

– Di solito lavora 15 ore al giorno e ama andare a correre durante la pausa pranzo. Negli States è diventato una vera e propria icona della lotta al Covid al punto che il suo volto e le sue parole sull’emergenza sono stati impressi in gadget e t-shirt.