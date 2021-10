Da una costola della serie madre, nasce la serie Tales of the Walking Dead: ecco tutti i dettagli sull’inedito progetto televisivo.

Le avventure nel mondo post-apocalittico di Walking Dead, frutto della fantasia di Robert Kirkman, stanno per giungere al termine. Quantomeno la serie madre, perché, come confermato ufficialmente dal network americano AMC, verrà prodotto l’ennesimo spin-off, intitolato Tales of the Walking Dead. Il rischio di déjà-vu sembra scongiurato, almeno nella prospettiva dei dirigenti del canale televisivo e degli autori. Difatti, il progetto in procinto di nascere avrà uno stile ben differente rispetto alle opere precedenti. Le informazioni fin qui diramate indurrebbero gli stessi fan a sperare per il meglio, che vi andremo a illustrare nei paragrafi seguenti.

Tales of the Walking Dead: a quando l’uscita in Italia?

Tales of the Walking Dead

Nonostante la notizia risulti fresca, è già dato conoscere la finestra di lancio: estate 2022, con il via ai lavori preventivato in apertura dell’anno nuovo. A ogni modo, attendiamo di scoprire se i piani rimarranno invariati. La piattaforma dove verrà trasmessa non è chiaramente definita. Siccome, però, che la season finale della serie madre è diventata un contenuto Star Original, è plausibile l’approdo dello spin-off in Italia grazie al servizio in streaming Disney+.

Tales of the Walking Dead: la trama

In apertura vi parlavamo di qualcosa di differente. Ebbene, la discrepanza maggiore è data dalla natura del prodotto, una serie antologica. Insomma, ciascun episodio verrà realizzato come uno stand alone, pertanto, porterà in scena un racconto a sé stante. Poco ma sicuro, saranno inseriti personaggi ben noti e assolute new entry, le cui vicende andranno a intrecciarsi. AMC ha ordinato una prima stagione di appena 6 puntate, ciascuna presumibilmente della durata di circa 50 minuti. Ammesso e non concesso che vengano assegnati, i titoli sono al momento ignoti.

Il cast di Tales of the Walking Dead

Dato il carattere antologico, sul set si daranno il cambio vari interpreti. Intervistato da Deadline, il presidente della programmazione originale di AMC Studios e AMC Networks, Dan McDermott, ha promesso storie avvincenti. Il richiamo di questo formato in classici del piccolo schermo, da Black Mirror a The Twilight Zone, infonde entusiasmo alla squadra di professionisti. Nel dietro le quinte avranno un ruolo chiave Channing Powell, investito della carica di showrunner, e Scott M. Gimple, responsabile dei contenuti.

Tales of the Walking Dead: il trailer

Ovviamente, non sono disponibili teaser. Ancora si sa pochissimo sullo spettacolo e dovremo probabilmente attendere mesi prima di gustarci un’anteprima. Nel mentre, ecco il trailer della season finale di Walking Dead:

Le location di Tales of the Walking Dead

Anche sulla location permane il mistero. Le riprese della serie madre hanno avuto luogo negli ampi spazi all’aperto dei Riverwood Studios vicino Senoia, in Georgia.