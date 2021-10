Ecco quali sono i migliori film che parlano di musica da vedere assolutamente almeno una volta in TV o in streaming.

La musica non è solamene una parte fondamentale di ogni film (che cosa sarebbero le varie pellicole senza la colonna sonora?) ma più di una volta è stata anche fonte d’ispirazione per i vari registi. Sono tanti, infatti, i film che parlano di musica. Se volete sapere quali sono i migliori, da vedere assolutamente, siete arrivati nel posto giusti: ecco i film sulla musica di Netflix, Amazon Prime Video e non solo da vedere almeno una volta.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Film sulla musica

La febbre del sabato sera: è il film sulla disco music per eccellenza. Il protagonista è John Travolta che veste i panni di Tony Manero, un ragazzo che lavora in un negozio di vernici con la passione per la disco music e che non vede l’ora che arrivi il sabato per andare a ballare con i suoi mici al 20011 Odissey.

John Travolta

I Love Radio Rock: tra i film sulla musica rock è uno di quelli di maggiore successo. Diretto da Richard Curtis, è incentrato sulla storia delle radio pirata inglesi degli anni ’60 e in particolare si ispira di Radio Caroline, che sfidò il governo continuando a trasmettere la propria musica nonostante l’entrata in vigore di una legge che puniva severamente le radio pirata. Tra i protagonisti ci sono Philips Seymour Hoffman, Bill Nighy, Nick Frost e Rhys Ifans.

Amadeus: da quello sul rock passiamo a un film sulla musica classica. Vincitore di 4 Premi Oscar e altri prestigiosi premi, Amadeus di Milos Forman è ispirato alla vita del grande compositore Wolfgang Amadeus Mozart, che è intepretato da Tom Hulce.

8 Mile: di tutt’altro genere è invece 8 Mile, film diretto da Curtis Hanson con protagonista il rapper Eminem nei panni di se stesso. E’ infatti un’opera autobiografica e racconta le varie difficoltà che ha affrontato prima di diventare famoso.

The Blues Brothers: in questo caso parliamo di un autentico capolavoro. Diretto da John Landis ha come protagonisti principali John Belushi e Dan Ayroyd. I due protagonisti, con l’intento di raccogliere fondi per salvare l’orfanotrofio dove sono cresciuti dalla chiusura, decidono di rimettere in piedi il loro gruppo blues e di iniziare una serie di concerti presso vari locali per raccogliere i soldi necessari.