Ecco alcune indiscrezioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne: Ida Platano e Diego si piacciono sempre di più e decidono di lasciare il programma ma succede qualcosa di inaspettato.

Le prossime anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne, saranno ricche di suspense e colpi di scena inaspettati. Al centro del dibattito ci sarà ancora la dama Ida Platano che sembra legare sempre di più con romano Diego ma non solo. Un nuovo tronista prenderà il posto di Matteo e Joele e ancora tante novità.

Ida e Diego vanno via dal programma? Matteo Ranieri sarà il nuovo tronista e Andrea Nicole è verso la scelta

Da alcune indiscrezioni sul web, sembra che dopo un confronto in studio Ida Platano e Diego si siano trovati subito. I due sono sempre più presi e decidono di andare via dal programma insieme per iniziare una frequentazione lontani dalle telecamere. Ida e Diego escono effettivamente dallo studio ma la dama decide di rientrare per avere un confronto con Tina Cipollari. A questo punto, anche il romano decide di rientrare e i due rimangono in studio. Cosa accadrà per loro? Intanto, abbiamo già avuto la conferma che a occupare il trono rosso ci sarà Matteo Ranieri ex scelta di Sophie Codegoni che nelle prossime puntate dovrà scegliere delle corteggiatrici da portare in esterna. Dal trono classico, Andrea Nicole è sempre più presa da Alessandro e Ciprian e qualcuno vocifera che sia molto vicina alla scelta. Tornando a una delle protagoniste del trono over, Gemma Galgani e Costabile sembrano fare dei passi indietro e tra i due si vocifera di una rottura definitiva dopo tutta l’intesa che hanno mostrato in “esterna”. Una domanda ricorrente in queste ultime settimane è anche che fine abbia fatto Isabella Ricci che è assente da diverse puntate.