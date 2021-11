Direttamente dal Canada arriva il medical-drama Transplant, dal cast alla trama tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Gli appassionati del genere medical-drama non possono certo perdersi Transplant. Che cos’è? E’ una serie TV che arriva direttamente da Canada, ideata e sceneggiata da Joseph Kay che ha debuttato oltreoceano nel 2020 sul network NBC e che invece in Italia è arrivata un anno dopo su Sky Serie (Transplant su Sky ha esordito il 27 settembre 2021). La prima stagione è composta da 13 episodi. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Tranplant: la trama della serie TV

Il protagonista di Transplant è Bashir Hamed, detto Bash, un giovane medico originario della Siria che è emigrato in Canada. La vita nello stato americano non è semplice per lui e non gli viene nemmeno riconosciuto il suo titolo di studio conseguito in Siria. Non potendo lavorare come medico in Canada è quindi costretto a cercare un altro lavoro.

Fonte foto: https://www.facebook.com/NBCTransplant

Bash viene così assunto in un ristorante ma un giorno si ritrova costretto a dover mettere in pratica le proprie conoscenze mediche per fronteggiare una situazione d’emergenza. Grazie alle abilità dimostrate, riesce a entrare allo York Memorial Hospital di Toronto come tirocinante: pur ricominciando da capo, Bash riesce così a seguire il segno di essere un dottore anche in Canada.

Transplant: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo del protagonista di Transplant, Bash Hamed, è Hamza Haq, attore che in precedenza aveva lavorato anche in serie TV come Quantico, ma è proprio grazie a questa serie TV che ha iniziato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo.

Tra gli attori e le attrici che compongono il cast principale di Transplant troviamo poi anche Laurence Leboeuf, Ayisha Issa, Jim Watson, Sirena Gulamgaus, Linda E. Smith, Kenny Wong, Torri Higginson e John Hannah.

Fonte foto: https://www.facebook.com/NBCTransplant