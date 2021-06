Le wags degli Europei 2021: le mogli e le fidanzate più belle e famose dei calciatori protagonisti nella competizione.

Con un anno di ritardo, Euro 2020 è pronto a iniziare. I tifosi sono pronti a scaldare i propri animi per quanto accadarà sul campo… ma anche in tribuna! Uno dei motivi di contorno più interessanti per gli amanti del calcio è infatti l’ammirazione per le wags, le splendide mogli e fidanzate dei calciatori. Da quelle nostre beniamine, quelle che accompagneranno gli Azzurri dell’Italia, alle modelle iper-famose come Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo: andiamo a conoscere quali sono le wags più attese di questi europei di calcio!

Georgina Rodriguez

Wags agli europei: le azzurre

Non mancano le bellezze tra i convocati della nostra Nazionale. Tra i pali Gigio Donnarumma presenta la sua storica fidanzata Alessia Elefante, originaria come lui di Castellammare, Alex Meret risponde con la modella Debora Romano. E Salvatore Sirigu? Il portiere del Torino non è sposato e nasconde molto bene la sua vita privata. Non sappiamo infatti se al momento sia fidanzato o meno.

Non mancano le bellezze mozzafiato tra le moglie e le fidanzate dei nostri difensori. Francesco Acerbi è sposato con la splendida Claudia Scarpari; il giovanissimo Alessandro Bastoni è fidanzato con Camilla Bresciani; la coppia juventina Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini porterà con sé rispettivamente Martina Maccari e Carolina Bonistalli; Giovanni Di Lorenzo è fidanzato con Clarissa Franchi, gli italo-brasiliani Emerson Palmieri e Rafael Toloi sono rispettivamente fidanzato con Isadora Nascimento e sposato con Flavia Toloi; già sposato anche Alessandro Florenzi, che sugli spalti può ammirare la sua bella Ilenia Atzori, mentre Leonardo Spinazzola si è sposato da non molto con Miriam Sette.

L’altro italo-brasiliano nella rosa azzurra, Jorginho, è stato sposato fino al 2019, ma attualmente sarebbe single. Chi invece è bene accompagnato è Nicolò Barella, sposato con Federica Schievenin; sposato anche Bryan Cristante, con Selene Cito, mentre Marco Verratti ha divorziato da un paio d’anni; Manuel Locatelli è fidanzato con una ragazza di nome Thessa Lacovich, mentre Matteo Pessina sembrerebbe sposato con Roberta Russo, di professione architetto. E Gaetano Castrovilli? L’ultimo convocato è fidanzato con la splendida Rachele Risaliti.

E chiudiamo con gli attaccanti. Anche tra i bomber la carrellata di wags italiane è invidiabile. Andrea Belotti è sposato con Giorgia Duro dal 2017, Ciro Immobile addirittura dal 2014 con Jessica Melena, con cui forma una coppia amatissima sui social. Domenico Berardi è fidanzato con Francesca Fantuzzi, mentre lo juventino Federico Bernardeschi è promesso sposo di Veronica Ciardi, ex gieffina. La fidanzata di Federico Chiesa è Benedetta Quagli. Più famosa la consorte del numero 10 Lorenzo Insigne, Genny Darone. E il più giovane di tutti, Giacomo Raspadori? Anche lui è fidanzato da diversi anni con Elisa Graziani, una ragazza che non corrisponde al profilo classico delle wags.

Euro 2020: le wags più famose e attese

Non solo le italiane, ovviamente. Al di là di ogni patriottismo, anche tra le altre Nazionali ci sono donne di grande bellezza, enorme fascino, incredibile eleganza e straordinaria personalità. Alcune sono molto famose anche in Italia, altre sono meno conosciute, ma non di minor valore. Per i tifosi del Napoli, ad esempio, occupa un posto speciale nel cuore Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, presentatrice televisiva in Belgio e grande amante della napoletanità.

Molto famosa in Spagna è invece la compagna del portiere David De Gea, volto noto della televisione e anche cantante: si chiama Edurne, ed è pronta a conquistare anche i fan delle altre Nazionali. Non mancano splendide donne anche tra le wags della Polonia. Su tutte la compagna di Robert Lewandowski, Anna, una delle più famose a livello europeo.

E tra i campioni del mondo della Francia? Ovviamente sono tante le wags ammirate in tutto il mondo tra i calciaitori più attesi di questi Europei. Ad esempio Cora Gauthier, l’affascinante compagna di Karim Benzema, o Zulay, la fidanzata di Paul Pogba. Irresistibili le mogli dei calciatori inglesi, che però non potranno seguire i calciatori per volere del ct Southgate. Non c’è divieto invece per i portoghesi. E tra i lusitani troviamo la regina delle wags, che anche quest’anno resta Georgina Rodriguez, lady Cristiano Ronaldo.