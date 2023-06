Tante le news di questi ultimi giorni tra flirt, storie finite, avvistamenti e non solo. Scopriamo quali sono stati i gossip della settimana.

Come ogni weekend, eccoci con le principali news degli ultimi giorni. Non sono mancate le notizie dal mondo dello spettacolo e della tv. In particolare hanno fatto parlare alcune situazioni sentimentali tra personaggi noti come Sangiovanni e Giulia Stabile che si sarebbero lasciati ma anche il possibile nuovo flirt di Damiano David, frontman dei Maneskin. Andiamo quindi a vedere quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 19 al 23 giugno.

I gossip della settimana: rottura Sangiovanni-Giulia Stabile

Sangiovanni

Gli appassionati di Amici di Maria De Filippi sono rimasti molto delusi nei primissimi giorni della settimana quando da Alessandro Rosica – Investigatore Social in poi tutti hanno dato per conclusa la relazione tra Sangiovanni e Giulia Stabile. I due ex protagonisti del talent erano dati in crisi e, a quanto pare, si sono lasciati.

A spiegare i motivi dell’addio lo stesso Rosica in un post Instagram:

Isola dei Famosi: la vittoria di Marco Mazzoli

Marco Mazzoli

Va detto che, al netto di una triste news come quella tra i due ex volti di Amici, i telespettatori di Canale 5 si sono rifatti con una bella finale de L’Isola dei Famosi dove a trionfare è stato Marco Mazzoli.

Proprio lo speaker dello Zoo di 105 ha vinto questa edizione del reality e appena tornato alla vita reale non ha fatto mancare dei commenti su alcuni naufraghi davvero succulenti…

Il matrimonio di Chiara Nasti: le foto e le bomboniere

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Non possiamo non citare poi uno degli eventi di inizio estate più attesi: il matrimonio tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La coppia si è unita a nozze dando spettacolo durante e dopo la cerimonia.

Spiccano, in tal senso, le curiose e costose bomboniere per gli invitati…

Il nuovo presunto flirt di Damiano David dei Maneskin

Damiano David

Da un amore ad un flirt, possibile. Quello tra Damiano David dei Maneskin e una ex attrice hard. Dopo la fine della storia con Giorgia Soleri, pare proprio che il cantante non abbia perso nulla.

Alcuni utenti social hanno fatto “2+2” e si sono detti certi che tra lui e la donna ci sia stato qualcosa…

Massimo Giletti e Sofia Goggia insieme in piscina: cosa filtra

Massimo Giletti

Si tratta anche in questo caso di un rumors che prende definitivamente quota. Cosa c’è tra Massimo Giletti e Sofia Goggia? I due erano stati dati per molto vicini in passato e, ora, sono pure stati paparazzati insieme in piscina in un hotel di Roma.

Non sappiamo cosa stia succedendo tra loro, certo è che il conduttore e la campionessa di sci sembrano essere quantomeno molto amici…

