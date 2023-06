Non si vede più in tv da tempo Lele Mora che ha raccontato il motivo della sua “sparizione” dovuto ad una malattia.

In tanti lo ricordano per essere stato uno dei più potenti manager di diversi volti tv. Ora, però, Lele Mora è sparito dai radar. Non solo per essere stato condannato per bancarotta e per il fallimento della sua LM Management, ma anche perché soffre di una malattia che gli sta creando diversi problemi, la demenza senile. A raccontare tutto propril il diretto interessato a Diva e Donna.

Lele Mora e la malattia

“Non sono sparito perché non mi volevano più, mi sono fatto da parte perché sono stato molto male e mi devo curare: soffro di demenza senile”, ha confessato Mora che ha voluto precisare di non avere più “carichi pendenti con la giustizia”.

“Sono rimasto in carcere un anno e mezzo, sono stato addirittura in isolamento. Mentre il resto della condanna l’ho scontata in affidamento ai servizi sociali nella comunità Exodus di don Mazzi. Non sono tornato a lavorare, mi devo curare, l’ultima botta è stata dura, ed è arrivata dopo che ero già stato operato, con successo, per un tumore tra il polmone e il rene, e dopo avere scoperto di essere diabetico”.

La demenza senile lo sta debilitando parecchio: “Ho problemi con la memoria a breve termine. A volte mi dimentico che cosa ho fatto poche ore prima, mentre ricordo bene tutto il passato. Questo è l’inizio della demenza senile e l’unica mia speranza è che la malattia cammini piano piano”.

