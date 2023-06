Non smette di soffrire Romina Power per la perdita di sua figlia Ylenia, sparita ormai 29 anni fa. La donna non si dà pace.

Sono passati quasi 30 anni dalla sparizione di sua figlia Ylenia a New Orleans e Romina Power, come inevitabile che sia, ancora non si dà pace. La donna, madre della ragazza, ha voluto mandare un messaggio sui social dove si legge tutto il suo dolore. Lei soprattutto, ma anche Al Bano, non ha mai smesso di sperare dopo quel lontano 6 gennaio del 1994, ultima data in cui si sono avute notizie della ragazza.

Romina Power, le parole per la figlia Ylenia

“Ylenia, il tuo bel viso appare improvvisamente nella mia mente come i raggi del sole appaiono dietro le nuvole nel cielo. Dove sei amore mio?”. Sono queste le parole su Instagram di Romina Power con tanto di foto, in primissimo piano, della ragazza di cui, come detto, da 29 anni si sono perse notizie.

Sebbene mamma Romina sembra essere ancora sofferente e non farsene una ragione, di recente papà Al Bano aveva spiegato a Verissimo di sapere esattamente cosa è capitato alla figlia.

“Ho interrogato anche l’ultima persona che l’ha vista, il guardiano del porto. Era seduta inr iva al fiume, lui la avvisò: ‘Non puoi stare qui’. Ma Ylenia non se ne andava. Il guardiano insistette, allora lei gli disse ‘Io appartengo alle acque’ e si tuffò nel fiume, nuotando a farfalla. Lì capii che il guardiano stava raccontando la verità, perché Ylenia diceva quella frase da bambina prima di tuffarsi, e nuotava a farfalla. Ma il Mississippi non perdona. Romina non l’ha mai voluto accettare”.

