Il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si è svolto con una cerimonia blindatissima nel cuore di Roma. Per l’occasione i due non hanno badato a spese, a partire dall’auto con cui si sono recati al ricevimento i fino ai 3 abiti da sposa sfoggiati dall’influencer durante il ricevimento. I due hanno scelto delle bomboniere dal costo di ben 98 euro l’una e contenenti un profumo di un noto marchio d’alta moda.

Chiara Nasti ha scelto delle bomboniere esclusive per la sua cerimonia di nozze con Mattia Zaccagni. Dopo il ricevimento a ciascun ospite è stato consegnato infatti un pacchettino con il marchio Chanel e contenente la fragranza Paris-Venise nel formato da 50 ml (al costo di 98 euro ciascuna).

Chiara Nasti non ha svelato ulteriori dettagli dietro alla cerimonia, che è stata blindatissima e si è tenuta nel cuore di Roma (con il sì alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli e il ricevimento a Villa Miani). In tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più sull’evento e sui tre abiti sfoggiati dall’influencer durante i festeggiamenti (che sono stati ben 3).

