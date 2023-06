Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono detti sì nella stessa chiesa scelta da Ilary e Totti. A seguire il ricevimento in una villa extralusso.

Per il suo giorno più importante Chiara Nasti ha scelto la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa in cui erano convolati a nozze anche Francesco Totti e Ilary Blasi. A seguire l’influencer e Mattia Zaccagni si sono recati nella lussuosa cornice di villa Miani, dove ha avuto luogo il ricevimento in compagnia di amici, parenti e alcuni ospiti vip.

Chiara Nasti: il matrimonio

Dopo mesi d’attesa e piccoli indizi fatti trapelare sui social, Chiara Nasti ha finalmente sposato Mattia Zaccagni, con cui alcuni mesi fa ha avuto il suo primo figlio, Thiago. Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni alla coppia e si sono complimentati con l’influencer per la sua bellezza.

In occasione del suo matrimonio Chiara Nasti ha indossato un vaporoso abito bianco con gonna ampia e ricami sul busto. Le sue foto hanno fatto il pieno di like sui social e in tanti sono curiosi di saperne di più sul suo giorno più importante.

