Secondo i rumor in circolazione sarebbe giunta definitivamente al termine la storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile.

Amore al capolinea per Sangiovanni e Giulia Stabile. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha fatto sapere via social:

“Oggi purtroppo sarà il primo a cominicarvi che Giulia e Sangiovanni s sono definitivamente lasciati. Nessun tradimento, solo progetti totalmente diversi. Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rpaporti, intraprendendo strade diverse. In bocca al lupo a due ragazzi eccezionali”. I due al momento non hanno ancora rotto il silenzio in merito alla questione.

Sangiovanni

Giulia Stabile e Sangiovanni lasciati: i dettagli

Alessandro Rosica ha fatto sapere via social che sarebbe giunta al termine la storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni, che insieme avevano fatto sognare i telespettatori di Amici. Alcuni giorni fa la stessa la ballerina, interrogata dai fan in merito alla sua presunta crisi con il cantante, aveva affermato che lui era stato e sarebbe rimasto sempre il grande amore della sua vita.

In tanti si chiedono se lei e Sangiovanni parleranno più apertamente della questione in futuro. Al momento sulla questione vige il massimo riserbo e i due hanno sempre preferito mantenere la privacy sulla loro liaison.

