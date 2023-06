Una curiosa frase di Orietta Berti a proposito dell’ambiente di lavoro nel quale lavorava in passato è diventata virale sul web.

Unica e sempre con la battuta pronta. Non si smentisce mai Orietta Berti che è stata protagonista nella puntata odierna di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1 condotta da Serena Bortone in compagnia di Fabio Rovazzi. I due hanno parlato del loro rapporto lavorativo e del nuovo singolo ‘La Discoteca Italiana‘. Tra i vari momenti dell’intervista anche una frase davvero curiosa della cantante…

Orietta Berti e la frase sui discografici di un tempo

Nel corso dell’intervista sia la Berti che Rovazzi hanno avuto modo di parlare della loro vicinanza e sostegno alla comunità LGBTQ+ ed in particolare la cantante ha intonato la sua canzone ‘Diverso’ spiegando: “Ho deciso di cantare Diverso come omaggio a una comunità, ma soprattutto a quelle persone che vengono discriminate, emarginate o cacciate dalle famiglie solo per il fatto che amano. Questa canzone fa parte del mio cofanetto e sono tanto contenta che sia inclusa. Sarò anche al Pride di Milano il 24 giugno e sono molto felice”.

Ma non solo. Mentre la donna e il ragazzo spiegavano il loro rapporto di lavoro e sincerità, proprio l’usignolo di Cavriago si è lasciato andare ad una battuta relativa alle sue collaborazioni passate.

“Io e Fabio ci somigliamo per la puntalità ma anche nel dire le cose e mantenerle. Ora la nuova generazione quando di fa una promessa la mantiene. Quando ho cominciato io i dirigenti discografici mi dicevano un sacco di bugie”. E incalzata dalla Bortone: “Se si sono pentiti? Non lo so, sono tutti morti...”.

Una frase che ha generato una grossa risata da parte della conduttrice e di tutti i presenti e che sui social è immeditamente diventata virale.

Di seguito anche il post Twitter di ‘Oggi è un altro giorno’ con la gag e le parole della cantante:

.@OriettaBerti: “I dirigenti discografici mi dicevano un sacco di bugie. Se si sono pentiti? Non lo so, sono tutti morti” #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/giL2tBoTw7 — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) June 20, 2023

