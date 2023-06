Qual è il significato de La Discoteca italiana di Fabio Rovazzi e Orietta Berti? La canzone riesce è nostalgica ma allegra e divertente.

Dopo il successo ottenuto con Mille insieme a Fedez e Achille Lauro, Orietta Berti torna sulle scene musicali nostrane con Fabio Rovazzi. I due artisti hanno lanciato La Discoteca italiana, un brano che promette di fare concorrenza a tutti gli altri tormentoni dell’estate. Vediamo il testo e il significato.

La Discoteca italiana di Fabio Rovazzi e Orietta Berti: il significato della canzone

Uscita il 9 giugno 2023, la canzone La Discoteca italiana di Fabio Rovazzi e Orietta Berti entra di diritto nei migliori tormentoni dell’estate. Non a caso, i due artisti l’hanno descritta come “una hit che farà ballare e cantare tutte le generazioni” per l’intera bella stagione. Un brano allegro, che potrebbe essere suonato in una balera così come in un locale dance. Scritta dallo stesso Rovazzi con Angelo Jacopo Ettorre e Gabriele Ponte, la canzone mescola alla perfezione le sonorità della musica popolare con le melodie contemporanee.

“Che bella vita io voglio il sushi e tu la trattoria

Oddio mi sembra un incubo da sveglio, confesso,

mi hanno tirato in mezzo“.

La Discoteca italiana intende far rivivere agli ascoltatori le indimenticabili serate italiane passate nelle balere di provincia. La canzone mescola alla perfezione passato e presente, con strofe ironiche e divertenti.

“Confesso,

Che incubo sto pezzo,

Ma Immagina se non ci fosse più“.

La canzone di Fabio Rovazzi e Orietta Berti riesce ad essere nostalgica in modo divertente. D’altronde, La Discoteca italiana “ha fatto battere il cuore dagli anni 70 ai duemila” a tutti, per cui non può che scappare un sorriso fin dal primo ascolto.

Ecco il video de La Discoteca italiana di Fabio Rovazzi e Orietta Berti:

La Discoteca italiana di Fabio Rovazzi e Orietta Berti: il testo della canzone

Ti ho vista in giro con quell’aria da bandita aaa-aaa,

Appena entrato sto cercando già l’uscita,

Aaa-aaa…

