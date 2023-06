L’estate 2023 sta arrivando, ma i tormentoni che accompagneranno la bella stagione suonano già in radio: ecco quali sono i titoli migliori.

Da Achille Lauro e Rose Villain a Fedez, Articolo 31 e Annalisa, passando per i Coma_Cose: gli artisti che hanno deciso di seguire la scia dei tormentoni dell’estate 2023 sono tanti. Vediamo quali sono i brani migliori per accompagnare la bella stagione.

Estate 2023: i tormentoni che accompagneranno la bella stagione

Come vuole la tradizione, anche l’estate 2023 sarà accompagnata da tanti tormentoni. La bella stagione fa rima con musica divertente, che faccia venire voglia di ballare fin dalle prime strofe, e gli artisti ne sono ben consapevoli. Per quest’anno, ci sarà l’imbarazzo della scelta: sono davvero tante le colonne sonore per le avventure estive. Senza ombra di dubbio, al primo posto troviamo una canzone che, grazie alla pubblicità dei gelati Algida, è già entrata nella quotidianità della popolazione italiana. Stiamo parlando di Disco Paradise di Fedez, Articolo 31 e Annalisa. I due rapper, consapevoli degli ultimi successi della collega, le hanno assegnato il ritornello. “E mi piace tanto tanto quando mi annoio, E tu mi fai la Disco Paradise” è già diventato un mantra.

Annalisa, ovviamente, continuerà ad avere successo anche con il suo Mon Amour, canzone che è diventata virale sui social appena uscita. Tra gli altri tormentoni dell’estate 2023 non possiamo evitare di citare Paola e Chiara con Mare caos. Dopo il ritorno al Festival di Sanremo 2023, le sorelle Iezzi hanno deciso di cavalcare l’onda del ritrovato successo con un brano dai ritmi latini, perfetto per le serate infinite della bella stagione.

Ecco il video di Disco Paradise di Fedez, Articolo 31 e Annalisa:

Estate 2023: i tormentoni durano poco ma non deludono mai

Anche Marco Mengoni ed Elodie hanno deciso di collaborare per dare vita ad un tormentone estivo. Si intitola Pazza Musica ed è un mix tra jazz e blues con un bel sapore retrò. “Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché“, cantano i due artisti invitando i fan a seguirli. Che dire, poi, di Fragole di Achille Lauro e Rose Villain? Il brano pop con virate reggae parla di sguardi e passioni fugaci, elementi ‘identificativi’ di ogni estate che si rispetti.

I Coma_Cose con Agosto Morsica entrano di diritto nei tormentoni del 2023. Un pezzo allegro, nato proprio per accompagnare la bella stagione. Sulla stessa linea troviamo Elettra Lamborghini con Mani in alto e Tiziano Ferro con Destinazione mare. A differenza degli altri, il brano dell’artista di Latina è destinato ad essere ricordato anche nel periodo invernale perché trasmette speranza. Infine, troviamo anche i The Kolors con Italodisco e i Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte.

Ecco il video di Fragole di Achille Lauro e Rose Villain:

